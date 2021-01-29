Ограничения на работу заведений общепита в Рязанской области продлили

Губернатор Николай Любимов вновь внес изменения в свое распоряжение 70-рг, где прописаны ограничения из-за коронавируса в Рязанской области. Продлеваются: «урезанный» режим работы заведений общепита и режим самоизоляции для пожилых людей.

Напомним, барам, кафе, ресторанам и другим организациям такого профиля запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. За нарушения предусмотрена административная ответственность, которую уже не раз применяли после ночных рейдов. Теперь так будет, как минимум, до 15 февраля.

«Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет», - так звучит второе продленное (в этом случае до 14 февраля) ограничение.