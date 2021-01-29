В Рязани вновь провели масочные рейды на остановках

Фото: admrzn.ru

Управление по делам ГОЧС в Рязани провело очередной масочный рейд. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проверялось использование средств индивидуальной защиты «в местах массового скопления людей».

29 января сотрудники управления имели разговор с 21 гражданином. Тех, на кого упал взгляд проверяющих, предупредили об ответственности за несоблюдение масочного режима.

Чиновники отмечают, что к местам, где за отсутствие средств индивидуальной защиты могут составить протокол, среди прочих относятся: транспорт, такси, остановки, здания вокзалов.

Так, 29 января сотрудники управления прошлись по остановкам на улице Циолковского – это видно по фотографиям. Что примечательно, массового скопления людей ни на одной из них не наблюдается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!