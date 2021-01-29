Пресс-секретарь губернатора прокомментировал отставку Игоря Грекова

«В связи с переходом на другую работу», - так прокомментировал уход Игоря Грекова с поста вице-губернатора Рязанской области пресс-секретарь главы региона Денис Арапов. При этом он уточнил, что работа не связана с государственной службой.

Ради какой должности Игорь Михайлович написал заявление по собственному желанию, не уточняется. Однако сразу несколько источников «Комсомолки» связывают это с разбирательствами после пресс-конференции Владимира Путина, на которой президента неожиданно для всех попросили присвоить Грекову звание Героя России. При этом подвиги чиновника, о которых шла речь, подтверждения официальными источниками, в том числе со стороны МЧС, так и не получили.

Напомним, Греков приехал в Рязанскую область из Ростова-на-Дону. В мае 2017 года его назначили советником губернатора, а в сентябре он стал официально вторым должностным лицом исполнительной власти.