Татьяна Панфилова взяла на контроль обращение жительницы Сасова

Фото: РОО "Единая Россия".

Жительница города Сасова, на иждивении которой находится инвалид, рассказала, что ее семья стоит на учете граждан, нуждающихся в жилье, с 2012 года.

«По вашему обращению запросила информацию в администрации муниципального образования», – сообщила заявительнице на приеме 27 января руководитель партийной приемной, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Другой вопрос касался получения государственной поддержки на покупку жилья. Рязанка пояснила, что уже некоторое время ее семья стоит в очереди на получение субсидии в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». В ней можно участвовать до 35 лет включительно, однако ее мужу в 2021 году исполняется 36 лет.

«Если мы не получим субсидию в этом году, то автоматически выходим из этой программы», – уточнила молодая женщина.

Татьяна Панфилова пояснила, что, по информации управления образования города Рязани, в очереди перед заявительницей есть еще несколько семей, в том числе многодетных. «Поэтому маловероятно, что в этом году вы сможете получить субсидию», – добавила руководитель общественной приемной «Единой России».

Также в ходе дистанционного приема было обращение по выплатам за работу в «красной зоне» медучреждения.

Региональная общественная приемная продолжает работать в дистанционном режиме. Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Письменные обращения можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru или опустить в почтовый ящик, установленный у входа в приемную.

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