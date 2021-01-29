В Рязанской области температура воздуха опустится до -10 градус по Цельсию

Сотрудники рязанского гидрометцентра рассказали о том, какую погоду жителям региона ждать в ближайшие выходные.

В субботу, 30 января, ожидаются облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица. Ожидается юго-западный ветер 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Температура воздуха составит -1 –… -6 градусов по Цельсию.

А вот ночью на 31 января столбик термометра опустится к отметке -10 градусов по Цельсию. Снова будет облачно и снова пойдет снег. Днем прогреется до -5 градусов по Цельсию, местами – до 0 градусов.

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