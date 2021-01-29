В Спасском районе потерявший управление грузовик протаранил легковой автомобиль

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Примерно в два часа ночи в пятницу, 29 января, в Спасском районе на 255-м километре трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Грузовик MAN, за рулем которого находился житель Москвы, занесло – автомобиль врезался в металлическое ограждение. После этого уже потерявший управление MAN буквально снес припаркованный на обочине легковой автомобиль Lada Priora, в салоне которого был 45-летний житель Мордовии.

Lada Priora превратилась в груду металла. Однако, мужчина, по счастливому стечению обстоятельств, отделался лишь незначительными травмами. Издательство «Пресса» сообщает, что от госпитализации он отказался.

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