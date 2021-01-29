Губернатор Николай Любимов выделил время, чтобы открыть стену дзюдо.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов торжественно открыл выставку «Дзюдо – гибкий путь» в Академии единоборств.

Кроме Любимова на выставке побывали начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев, глава рязанского СК Владимир Никешкин и другие чиновники и представители правоохранительных органов.

— В экспозиции отражены все основные этапы: как зарождался этот вид искусства, как получил свое продолжение в нашем регионе. Здесь фотографии первых тренеров, именитых дзюдоистов, которые составляют гордость мирового и отечественного спорта, и конечно, Рязанской земли, — сказал в приветственном обращении Любимов.

Стена дзюдоистов.

Заметим, губернатор Николай Любимов не оставляет вниманием дзюдо и всячески поддерживает этот вид спорта с момента своего управления регионом. Как однажды отметил вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, каждый раз, приезжая в Рязанскую область, он отмечает новые этапы развития рязанского дзюдо.

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