Скончался 75-летний мужчина – все о коронавирусе в Рязанской области на 29 января

В пятницу, 29 января, в Рязанской области выявлено еще 104 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 21 686 рязанцев. Нужно отметить, что 104 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с начала 2021 года.

Поправились за сутки 105 человека. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 19 772 человека.

К сожалению, не обошлось без скончавшихся. В список внесена еще одна фамилия – это 75-летний мужчина, скончавшийся в декабре. Всего, по официальным данным, на 29 января коронавирус стал причиной гибели 226 рязанцев.

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