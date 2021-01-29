На трассе в Путятинском районе насмерть разбился водитель грузовика.

Вечером 28 января в Путятинском районе 61-летний житель Киргизии за рулем грузовика Volvo с полуприцепом вылетел на скорости с дороги и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время по данному факту проводится провера.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и пять человек получили различные травмы.

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