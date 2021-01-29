В Рязани умерла известный экономист, экс-депутат Тамара Краско.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На 93 году жизни скончалась бывший депутат Рязанского городского совета Краско Тамара Ивановна. Коллеги, друзья и соседи выразили глубокие соболезнования ее родным и близким.
ДОСЬЕ «КП»
Краско Тамара Ивановна в течение тринадцати лет была депутатом Рязанского городского совета и членом исполкома, десять лет возглавляла городской финансовый отдел.
С 1970 по 1995 год была заведующей отделом цен, экономистом первой категории по бюджету Рязанской области.
После выхода на пенсию активно участвовала в работе партийных организаций города и региона.
Награждена правительственными наградами.
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