Рязанские автомобилисты проведут интернет-митинг из-за плохих дорог

1 февраля в Рязани запланирован интернет-митинг, который якобы должен привлечь внимание властей региона. Повод для митинга – чудовищное состояние дорог в Рязани и области.

«С 17 до 19 часов мы предлагаем вам высказать свое мнение о состоянии дорог, оставив метку на Яндекс картах с комментарием! Отметьте яму, некачественный ремонт или просто поделитесь своими мыслями. Важно говорит о том, что вам не нравится. Даже если 500-700 человек выскажутся, проблему игнорировать не будут», - говорится в сообщении в соцсетях.

Организаторы посетовали, что если бы не пандемия коронавируса, то они бы точно организовали митинг в офлайне.

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