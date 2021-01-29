Иск о банкротстве хлебозавода №3 в Рязани отозвали

ООО «Бензолюкс» отзывает иск о банкротстве к рязанскому хлебозаводу №3. Информация о поданном юрлицом заявлении появилась в картотеке арбитражных дел 26 января. Напомним, МП задолжало за поставленные нефтепродукты, включая пени, более 2,3 млн рублей.

28 января депутаты гордумы одобрили выделение хлебозаводу 42 млн рублей в качестве субсидии – как раз для спасения от банкротства. Как сообщил депутат Алексей Захаров, изначально муниципальное предприятие планировало взять кредит, однако «ни один банк не согласился (…) даже под муниципальные гарантии».

Как сообщает издание «ВидСбоку», замглавы администрации Рязани Олег Федин на том же заседании заявил, что хлебозавод №3 погасил основной долг перед поставщиком. Остались пени, однако этот вопрос стороны урегулировали в рамках переговоров.