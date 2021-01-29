Ушла из жизни заместитель главного врача Рязанского перинатального центра

Елена Николаевна Микитюк.

После продолжительной болезни ушла из жизни заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Областного клинического Перинатального центра Елена Николаевна Микитюк. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте». Ей было 57 лет...

В 1988 году Елена Николаевна окончила Рязанский медицинский институт имени И.П. Павлова. С тех пор ее работа была связана с помощью молодым мамам и их новорожденным детям. В перинатальном центре она успешно внедряла в практику научные достижения и передовой опыт в области диагностики, лечения, профилактики, а также организации медицинской помощи. Проводила мероприятия, направленные на снижение заболеваемости беременных, рожениц, родильниц, новорожденных и гинекологических больных.

Коллеги отмечают не только ее профессиональные умения, но и человеческие качества.

Администрация Перинатального центра выражает искренние соболезнования и разделяет боль утраты с родными и близкими.

- Она навсегда останется в памяти пациенток и их детей, которым помогла появиться на свет, - говорится в сообщении.