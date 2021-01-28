В региональном минздраве объяснили, почему рязанки должны рожать в масках

Под постом на странице «ВКонтакте» губернатора Николая Любимова о том, что он привился от COVID-19, рязанка Екатерина подняла злободневный вопрос. Она поинтересовалась, почему в перинатальном центре женщин заставляют рожать в масках?

На вопрос дал ответ представитель регионального министерства здравоохранения. Он сообщил, что согласно рекомендациям, ношение масок относятся к роженицам с новой коронавирусной инфекцией.

«Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному. Такое требование не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного. В период потуг, когда происходит максимальная физическая активность, маску можно на время снять, но сразу после рождения ребенка снова ее надеть», - написал представитель министерства.

Однако задававшая вопрос женщина справедливо подметила, что если у женщины короновирус, то ее дыхание и без того затруднено, и роды в маске могут привести к серьезным последствиям. Также она добавила, что в перинатальном центре нет рожениц с COVID-19.

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