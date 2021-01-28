В Рязани открыли стену, посвященную развитию дзюдо

Так выглядит часть этой стены.

28 января в Академии единоборств открылась памятная стена, посвященная развитию дзюдо в стране и Рязанской области, а также главным достижениям и успехам спортсменов из региона. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, на стене собраны фотографии первых тренеров и чемпионов, которыми гордится мировой и отечественный спорт.

«Сейчас в секциях дзюдо в регионе занимается более 1,5 тысяч мальчишек и девчонок. Уверен, что новый проект поможет сделать этот вид спорта еще более популярным», - написал Любимов, посетивший открытие.

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