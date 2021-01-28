Аудиторы в Рязани начали проверки расходов на новую школу и детсад

Школа на 1100 мест открылась в рязанской Горроще в 2020 году.

Контрольно-счетная палата приступила к проверке расходов на школу и детский сад, которые были построены в Рязани в 2020 году. Школа, где обосновалась гимназия №5, располагается в Горроще и рассчитана на 1100 мест. Детсад №38 на 290 мест появился в Дашково-Песочне (7-й микрорайон).

- Планируется выборочное проведение контрольных обмеров выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ, а также проведение инвентаризации поставленного поставщиками оборудования и инвентаря, - сообщают аудиторы.

Напомним, на строительство детсада власти закладывали около 185 млн. рублей. Расходы на реализацию проекта школы оценивались в сумму порядка 1 млрд. рублей.