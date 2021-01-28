Рязанский суд вынес решения еще по двум участникам незаконных митингов

В Советском суде Рязани вынесли решения по двум молодым людям, которые якобы организовывали митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и участвовали в нем.

Согласно решению суда, Ирина Агальцова признала вину в том, что участвовала в митинге, раскаялась в содеянном, и, в результате получила 50 часов исправительных работ

Сергея Елисеева признали виновным в организации незаконного митинга, поэтому молодому человеку придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Днем ранее известного рязанского правозащитника Александра Бехтольда также оштрафовали на 20 тысяч рублей. Суд признал в 70-летнем пенсионере организатора масштабных митингов и шествий (читать подробнее).

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