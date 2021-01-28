Депутатам Рязанской гордумы разрешили иметь помощников

Решение приняли на заседании 28 января.

28 января на заседании Рязанской городской Думы были приняты изменения в Устав областного центра. Согласно им, местным депутатам теперь разрешено иметь помощников, как и парламентариям регионального уровня.

Помощники могут работать как на общественных началах, так и по срочному трудовому договору. Дополнительного финансирования из бюджета при этом не потребуется, утверждает пресс-служба представительного органа. Деньги будут выделять из средств на содержание гордумы, а численность помощников и порядок осуществления ими своей деятельности утверждаются коллегиально.

Также в Уставе прописано, что помощниками по срочному трудовому договору не могут быть родственники депутатов. Это родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская облдума повысила зарплатный фонд помощников депутатов

Сумму в 60 тысяч рублей одобрил губернатор Николай Любимов (подробнее).