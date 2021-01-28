Ангелина Левакова сняла очередной ролик про рязанские дороги. Фото: Ангелина Левакова.

Блогер Ангелина Левакова выложила в своем Instagram очередной ролик о качестве рязанских дорог. В этот раз девушка обратила внимание на проблему, с которой сталкиваются пешеходы — отсутствие нормальных ливневых канализаций.

На одной из улиц Рязани Левакова прошла по пешеходному переходу, который полностью покрыт лужей от тающего снега. А после этого демонстративно вылила из сапожек воду.

«У дороги есть две составляющие: водитель и пешеход. Поэтому, поднимая вопрос о ремонте дорог, нужно не забывать и пешеходах - мамах с колясками, детях и пожилых людях», - оставила в описании под видео Ангелина.

Ранее Ангелина Левакова выложила ролик о состоянии Северной окружной дороги, а также дороги в районе кремля (читать подробнее и смотреть видео).

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