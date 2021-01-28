В рязанских школах пройдут срочные родительские собрания

В Рязани массово объявили о родительских собраниях в школах. Сообщения в родительских чатах нескольких школ стали поступать 27 января. На следующий день чиновники городской администрации пояснили, что собрания проводятся для обсуждения вопросов подготовки учеников к итоговой аттестации и профориентации.

Кроме того, на встрече с родителями будут присутствовать и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, которые расскажут о профилактике правонарушений среди детей.

Ранее рязанское УМВД обратилось к рязанцам с просьбой, не выходить на несанкционированные акции 31 января. В противном случае полицейские грозятся наказывать нарушителей «в соответствии с законом» (читать подробнее).

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