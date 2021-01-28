В суд доставили еще троих рязанцев, участвовавших в несанкционированном митинге

В Рязани отвезли в суд еще трех человек, которые, по всей видимости, участвовали в несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Речь идет о Сергее Евсееве, Ирине Агальцовой и еще об одном человеке по имени Николай. Об этом сообщает правозащитница София Иванова.

«Вчера вечером прямо на улице, независимо друг от друга, задержали и доставили в отдел полиции Советского района Сергея Евсеева и Ирину Агальцову. Ночь они провели в отделении», - пишет Иванова.

По словам полицейских, задержанных доставили «с целью составления протокола об административном правонарушении».

— В настоящее время задержанных везут в суд Советского района. По словам очевидцев, в суд доставили троих. Еще молодой человек по имени Николай, — сообщила правозащитница.

Ранее Железнодорожный суд Рязани вынес решение в отношении правозащитника Александра Бехтольда, которому приписали организацию митинга в защиту Навального (читать подробнее).

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