Светофор на Касимовском шоссе изменил режим работы

На перекрестке улицы и Касимовского шоссе изменили режим работы светофора, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации властей, светофор на данном участке работает в тестовом режиме с 28 января.

Ранее выезд с улицы Тимуровцев и с жилых кварталов по Касимовскому шоссе происходил одновременно.

«В связи с этим потоки машин не могли разъехаться безопасно. Теперь машины будут выезжать на разные фазы светофора. Это позволит сделать проезд перекрестка беспрепятственным и более безопасным», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!