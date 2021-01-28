В Рязанской области от коронавируса скончалась 62-летняя женщина

В четверг, 28 января, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще две фамилии. Оперативная группа сообщила, что речь идет о 62-летней женщине и 81-летнем мужчине. Обе жертвы скончались в январе.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал COVID-19. Напомним, что по официальным данным, всего в регионе жертвами коронавируса стали 225 человека.

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Оперативная группа представила свежую сводку (подробности).