Полиция просит рязанцев не выходить на несанкционированные акции 31 января

Полиция в очередной раз предупредила граждан о недопустимости участия в несанкционированных митингах. По данным УМВД России по Рязанской области, 31 января в Рязани состоятся «несанкционированные акции».

— Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, — заявила пресс-служба ведомства.

Как отметили в полиции, они будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

В субботу, 23 января по всей стране прокатились несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские и росгвардейцы задержали 82 человека.

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