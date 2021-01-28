Пикет у здания мэрии: рязанец потребовал отремонтировать Северную окружную дорогу. Фото: ВидСбоку.

Утром 28 января у здания администрации Рязани прошел одиночный пикет с требованием отремонтировать наконец-то Северную окружную дорогу.

Рязанец Александр Булычев вышел с плакатом «Госпожа мэр, доколе мне ставить «запаски» на Северной окружной?» Мужчина потребовал от властей отремонтировать дорогу, а также отбойники.

— Потому что когда едешь по ней, там все время стоят машины с пробитыми колесами, сколько из-за этих ям было аварий, — сказал Булычев «Вид Сбоку». — Там ямочный ремонт не поможет. Это ключевая дорога, которая связывает два крупных микрорайона, поэтому ее состояние очень сильно сказывается на городе.

Ранее власти Рязани, после выхода ролика о состоянии городских дорог, сообщили, что ямочный ремонт уже начался (читать подробнее).

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