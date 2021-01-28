Появилось видео с места ДТП под Рязанью, где бензовоз вылетел с дороги.

Появилось видео с места дорожного происшествия недалеко от поселка Тума Клепиковского района, где бензовоз, груженный бензином, вылетел с трассы.

По предварительным данным, незадолго до ДТП, перед водителем бензовоза легковушка резка вывернула налево и умчалась. Чтобы избежать столкновения водитель резко нажал на тормоза и вылетел с дороги в кювет (подробности ДТП с фотографиями).

В настоящее время полиция продолжает проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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