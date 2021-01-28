В Рязанской области поставлен абсолютный минимум по заражению COVID-19 с начала года

В четверг, 28 января, в Рязанской области выявлено еще 105 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 21 582 рязанцев. Нужно отметить, что 105 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с начала 2021 года.

Поправились за сутки 103 человека. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 19 667 человек.

К сожалению, не обошлось без скончавшихся. В список внесены две новые фамилии. Всего, по официальным данным, на 28 января коронавирус стал причиной гибели 225 рязанцев.

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