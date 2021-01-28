Под Рязанью бензовоз вылетел с трассы в кювет. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Утром 28 января в километре от поселка Тума Клепиковского района произошло ДТП. Автомобиль с челябинскими номерами, с цистерной, полной бензина, сложился и улетел на скорости в кювет.

По словам прибывших к месту аварии сотрудников ДПС, причиной дорожного происшествия стал резкий маневр легкового автомобиля, повернувшего налево прямо перед носом грузовика. Водитель бензовоза резко дал по тормозам и вылетел с дороги.

В настоящее время предпринимаются попытки его вытащить, из-за чего дорога периодически перекрывается и образуются автомобильные пробки.

В ДТП под Тумой никто не пострадал. Фото: Александр КАРАВАЕВ

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