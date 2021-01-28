На втором социальном онлайн-форуме «Единой России» представили новые инициативы

Волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», – сказал он, открывая второй социальный онлайн-форум «Единой России» 26 января.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в «красных зонах» более двух миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми медиков, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных колл-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», – подчеркнул Андрей Турчак.

В Рязанской области прививку от ковида одними из первых сделали активисты «Молодой Гвардии Единой России», которые работали в «красной зоне» областной клинической больницы. Вместе с молодогвардейцами вакцинацию прошел руководитель волонтерского центра, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Хубезов. Об этом, а также о том, что в регионе на горячей линии «122» используют искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать до 300 звонков в секунду, он рассказал на втором социальном онлайн-форуме.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше 100 тысяч добровольцев. Все они каждый день общаются с людьми, которые делятся своими проблемами. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные проблемы на федеральный уровень. Доброволец из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин поставил вопрос о работе частных домов престарелых – предложил лицензировать их деятельность.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил еще один способ защиты здоровья и жизни пожилых граждан, а также людей с серьезными заболеваниями – использование трекеров для информирования о состояния их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную помощь.

По мнению члена местного политсовета «Единой России» города Рязани, генерального директора АНО «Центр социальных услуг «Доброе дело» Ольги Постниковой, этим направлением можно и нужно заниматься.

«Современные технологии создают платформу для развития дистанционных сервисов, в том числе в социальном обслуживании, – уверена она. – Применение цифровых устройств для дистанционного контроля за состоянием здоровья может стать частью повседневной жизни пожилых людей, а в некоторых ситуациях – и спасти им жизнь. В нашей организации созданы алгоритмы для эффективного мониторинга и контроля здоровья маломобильных пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании, памятки для пользования устройствами, необходимые инструкции и чек-листы. Мы располагаем некоторым количеством устройств, которые могут использоваться безвозмездно».

В ходе работы второго социального форума волонтеры предложили поддержать детей-инвалидов – включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. По словам руководителя Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», сейчас под такую норму подпадают только инвалиды I и II групп.

Все инициативы поддержали в профильных министерствах. Партия проработает их совместно с правительством – положительный опыт такой работы уже есть.

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