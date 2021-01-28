К поискам исчезнувшего водителя из Касимова подключились следователи.

К поискам исчезнувшего 34-летнего Сергея Комарова из Касимова подключились следователи СК.

Установлено, что поздно вечером 23 декабря мужчина покинул помещение кальянной в Касимове, сообщив знакомым, что собирается домой. Он сел в свой автомобиль Volkswagen Passat и уехал.

На следующий день машину обнаружили припаркованной возле неиспользуемого здания ДПС на выезде из Касимова, а самого Комарова не было.

Приметы: рост около 180 см, крепкого телосложения, волосы русые (короткие), глаза серые.

Был одет: в легкую джинсовую куртку с белым меховым воротником, белый свитер, черные брюки, черные кроссовки с красными шнурками.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Сергея Комарова, звоните в Касимовский МСО по телефону: 8 (49131) 2-24-64 или следственное управление СК России по Рязанской области по телефону: 8 (4912) 21-81-69, или в органы полиции - 02.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!