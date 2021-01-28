Андрей Караулов выложил очередное видео про Рязанскую область.

Журналист и блогер Андрей Караулов выпустил очередное видео про Рязанскую область. На этот раз известного в прошлом телеведущего заинтересовала тема капитального ремонта и работа лифтов в Рязани.

— Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов Рязани увеличивается вдруг с 8 рублей до 11 рублей 65 копеек. За один квадратный метр, находящийся в собственности, — говорит Караулов. — С момента предыдущего повышения - было 6 рублей, а стало 8 рублей - прошло 11 месяцев. А где-нибудь такое повышение, как в Рязани было? На Чукотке, в других холодных регионах? Дороже, чем в Рязани только в Москве и Ханты-Мансийске. Куда смотрели местные начальники прокуроры, чекисты?

Ранее Караулов неоднократно поднимал темы о противостоянии Ново-Рязанской ТЭЦ и городской администрацией, а также о работе высокопоставленных чиновников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!