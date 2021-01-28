24 рязанских пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Неотложка с завидным постоянством пополняет число стационарных больных. Фото из архива "КП"-Рязань".

Согласно актуальной на данный момент информации региональной опергруппы, 24 рязанских пациента с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вообще в тяжелом состоянии находится в лазаретах 56 человек.

Если дополнить картину, то отметим, что из общего числа пациентов стационарных медицинских учреждений, а таковых 564, 335 - средней тяжести. Состояние 77 врачи оценивают как удовлетворительное.

Тем временем, мобильные пункты вакцинации от COVID-19 заработали в Рязанской области. 27 января они совершили рейсы в три отдаленных населенных пункта от Шацкой межрайонной больницы и Сасовского межрайонного медицинского центра.