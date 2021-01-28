Священник Рязанской епархии проведет прямой эфир на тему «Почему Церковь молчит?»

Куда пойдет молодежь охотнее, в храм или на митинг? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель молодежного отдела Рязанской епархии РПЦ Павел Коньков проведет прямой эфир 28 января на тему «Почему Церковь молчит?». Об этом сообщает епархиальный сайт.

Почему Церковь молчит в тех ситуациях, о которых говорят, казалось бы, все? И молчит ли она? Эти вопросы, связанные в первую очередь с молодежью, будут рассматриваться в эфире Рязанского епархиального радио. Понятно, что программа будет напрямую связана с событиями 23 января.

На этот раз соведущим Конькова станет блогер и журналист Иван Крестьянинов. Начало эфира в 20.30.

Однако Русская церковь явно не молчит в вопросе передачи ей здания нынешней рязанской школы №6. Во вторник, 26 января, состоялось очередное судебное заседание по иску Рязанской епархии к администрации Рязани.

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