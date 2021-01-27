Армейские международные игры «АрМИ-2021» пройдут в Рязани

Зрители на играх увидят элиту сразу нескольких армий мира. Фото: Алексей ФОКИН

27 января в региональном правительстве состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения в Рязанской области Армейских международных игр среди парашютно-десантных подразделений «АрМИ-2021». Об этом сообщает пресс-служба.

Заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой сообщил, что в рамках «АрМИ-2021» состоятся международные конкурсы военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». Планируется задействовать следующие полигоны на территории рязанского региона: в Сельцах, «Дубровичи» и 137-го полка ВДВ.

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