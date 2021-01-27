Владимир Бурмистров провел встречу с руководством «Рязаньэнерго»

Фото:admrzn.ru

Рабочая встреча заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова с заместителем генерального директора – директором филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергеем Котеневым состоялась на площадке компании сегодня, 27 января. В совещании также приняли участие руководители структурных подразделений администрации и «Рязаньэнерго».

В частности, речь шла о развитии городской сети освещения, улучшении качества ее работы и дальнейшей модернизации. Как отметил Владимир Бурмистров, в мае заканчивается энергосервисный контракт с ООО «ГПБ-Энергоэффект» и «к этому времени должны быть приняты конкретные решения, направленные на улучшение наружного городского освещения».

Заместитель главы администрации подчеркнул, что в рамках нового соглашения должна быть выполнена поэтапная замена светильников, а в перспективе и расширение существующей сети по городу.

Участники встречи обменялась информацией для осуществления расчетов и составления модели по эффективному сотрудничеству.

Также в рамках посещения филиала «Рязаньэнерго» представители городской администрации посмотрели новый Центр управления сетями (ЦУС), созданный в рамках инвестиционной программы развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ЦУС оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии и управлять производственным персоналом.

Фото:admrzn.ru

На правах рекламы.