Дмитрий Медведев: Важно в первую очередь вакцинировать волонтеров, ежедневно подвергающих себя риску

На необходимость первоочередной иммунизации добровольцев указал председатель партии Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» должна принять меры, чтобы добровольцы волонтерских центров оперативно прошли вакцинацию. На необходимость первоочередной иммунизации добровольцев указал председатель партии Дмитрий Медведев в ходе второго социального форума, который прошел 26 января.

Он констатировал, что добровольцы «Единой России» проводят много времени в «красной зоне», подвергая себя риску заражения. Кроме того, предложил вовлекать активистов в работу по информированию людей о важности вакцинации.

В Рязанской области одними из первых прививку от ковида сделали активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Ребята работали в «красной зоне» областной клинической больницы и кол-центре.

Вместе с молодогвардейцами вакцинацию прошел руководитель волонтерского центра, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Хубезов.

«Сегодня вместе с нашими «звездочками-волонтерами» Татьяной Мытаревой и Вероникой Матяшевой выступили на втором партийном социальном онлайн-форуме. Девушки-активистки «Молодой Гвардии» отработали волонтерами две вахты подряд в «красной зоне» ОКБ, – поделился Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсетях. – В таких условиях они постоянно имеют дело с пациентами, у которых диагностирован ковид. Для того чтобы обезопасить наших волонтеров, мы провели для них вакцинацию. На прошлой неделе они получили первый компонент вакцины «Спутник V», через три недели получат второй компонент и завершат вакцинацию.

Второй социальный форум «Единой России», посвященный деятельности волонтерских центров, завершил свою работу. В нем приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представители профильных министерств и ведомств, активисты партии и волонтеры. Они озвучили новые инициативы по поддержке социально незащищенных жителей. Среди предложений – обеспечить жителей осажденного Севастополя единовременными выплатами к 75-летию Победы, лицензировать частные дома престарелых, выдавать пожилым и людям из группы риска мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья и другие.

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