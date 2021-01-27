Волонтеры Рязанского отделения СберБанка приняли участие в уборке снега

Сугробы, ледяная корка на территории учреждения, затрудняли прогулки воспитанников на свежем воздухе.

Переменчивая погода зимы 2021 года, когда после сильных морозов пришла почти весенняя оттепель, принесла хлопоты воспитателям Рязанского дома ребенка.

Сугробы, ледяная корка на территории учреждения, затрудняли прогулки воспитанников на свежем воздухе.

Волонтеры Рязанского отделения СберБанка решили помочь с уборкой территории от снега и льда. Вооружившись лопатами, волонтеры принялись за дело. Ребята работали четко и организованно и за несколько часов одна из прогулочно-игровых зон на территории Рязанского дома ребенка была расчищена.

Волонтёры планируют продолжить сотрудничать с Рязанским домом ребенка и оказывать помощь в уборке территории как зимой, так и летом.