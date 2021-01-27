Почему коронавирус не повлиял на смертность рязанских блокадников

Геннадий Соколов возлагает цветы в монументу памяти. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

27 января в Рязани в день полного снятия блокады Ленинграда на Скорбященском кладбище к монументу памяти возложили цветы.

Из-за коронавирусной инфекции в этом году церемонию разбили на две части: в 10.00 цветы возложили депутаты областной Думы, в 11.00 – представители регионального правительства и администрация Рязани.

К сожалению, сами блокадники на церемонии были представлены единично. В целях сохранения здоровья им рекомендовано оставаться дома и минимизировать общение.

- Сегодня обзвоним всех по телефону, поздравим с годовщиной. Завтра волонтеры развезут им по домам конфеты, - отметил председатель Совета общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов. – На всю область осталось 93 блокадника, 68 из них проживают в Рязани. Тех, кто активно выходит из дома, общается, наверное, человек тридцать осталось…

За минувший год ушли из жизни порядка десяти рязанских жителей блокадного Ленинграда. Интересно, что эта цифра не отличается в бOльшую сторону от предыдущих лет. Получается, что коронавирус никак не повлиял на увеличение смертности среди блокадников. Может быть, это потому, что в жизни каждого из них тогда – в 1941-1944 годах – было нечто пострашнее COVID-19?

Живые цветы... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

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