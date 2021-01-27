Рязанский правозащитник Александр Бехтольд ожидает приговора суда

Фото: Софья Иванова.

Правозащитник Александр Бехтольд ожидает приговора по административному протоколу в Железнодорожном суде Рязани.

Напомним, глава регионального отделения движения «За права человека» (признан минюстом РФ «иностранным агентом» - ред.) Александр Бехтольд был задержан на акции протеста 23 января. Позже полицейские усмотрели в действиях 70-летнего правозащитника «признаки административного правонарушения».

В опубликованном рапорте полиции написано, что в «результате проведенного анализа видеозаписи <…> на 2 минуте 39 секунде установлено, что Бехтольд А.Ф., находясь с другими, не установленными участниками несанкционированного мероприятия, держит в руке плакат с изображением Навального А.А.».

Правозащитник Софья Иванова сообщила, что в данную минуту в райсуде ожидается оглашение приговора. До этого она рассказала на странице в Facebook, что после ходатайства Александра Бехтольда о том, что ему нужно время для подготовки к защите, в судебном заседании объявлен пятиминутный перерыв. «Судья сказал, что во время перерыва можно подготовиться, найти себе адвоката или представителя для защиты...», - написано в сообщении.

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