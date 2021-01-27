В Рязани начали ремонтировать Северную окружную дорогу

После ролика рязанки Ангелины Леваковой о состоянии дорог в Рязани городская администрация рассказала о начале ямочного ремонта на Северной окружной дороге.

«В ночь на 26 января сотрудники управления благоустройства города вместе с ГИБДД проводили ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Эти работы будут продолжены до полной ликвидации аварийных выбоин на протяжении всего участка», - говорится в сообщении.

Ранее блогер Ангелина Левакова выложила эмоциональное видео с Северной окружной дороги, в котором заявила, что в Рязани дорог нет.

«За день здесь проезжают тысячи машин. Утром собираются пробки и просто невозможно проехать. Глядя на состояние дорог, можно сказать, что в Рязани нет дорог» (смотреть видео).

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