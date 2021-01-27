В Рязанской области доработают систему дистанционного обучения почти за 10 млн рублей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Рязанские власти решили усовершенствовать систему дистанционного обучения школьников в регионе. Соответствующая заявка на поиск подрядчика опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации, разработка подсистемы «Региональная система дистанционного обучения» обойдется бюджету Рязанской области в сумме 9 млн 900 тысяч рублей, если не объявится участник конкурса, который предложит меньшую сумму.
В системе, в частности, должен быть следующий функционал:
- курсы (предметы);
- классы/учебные группы;
- контроль и сопровождение обучения (успеваемость);
- права и роли пользователей;
- вебинары;
- аналитика и отчеты;
- календарь/расписание курсов;
- интеграция;
- библиотека общедоступных учебных материалов.
После заключения контракта все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.
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