Стало известно, кого включи в список жертв COVID-19 в Рязанской области за последние два дня

В Рязанской области продолжает увеличиваться количество жертв COVID-19.

Во вторник, 26 января, в список жертв коронавирусной инфекции включили трех человек. Это 53-летняя женщина, скончавшаяся в декабре, и 56-летняя женщина, скончавшаяся в январе. А также 63-летний мужчина, скончавшийся, в январе.

В среду, 27 января, в список жертв включили фамилии еще двух человек: это 67-летняя и 79-летние женщины. Первая скончалась в январе, вторая – в декабре.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стала непосредственно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, в Рязанской области COVID-19 на 27 января стал причиной смерти 223 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области продолжается снижение числа зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 27 января (подробности).