В Чучковском районе зарегистрировали первого новорожденного - 4-го сына в семье

Счастливый отец четырех сыновей. Фото: сайт ИД "Пресса".

Кирилл Алексеевич Гриханов стал первым новорожденным, зарегистрированным в Чучковском ЗАГСе в 2021 году. Поздравления принимал счастливый отец. Говорит, что ждали девочку, а родился четвертый по счету сын.

– Ну что Бог дал, тому и радуйся, – приводит слова довольного Алексея сайт ИД "Пресса". - Теперь появился еще один мамин защитник и папин помощник.

У него с женой Тамарой самый старший сын Глеб учится во втором классе, двое других – Степан и Матвей – ходят в детский сад.

А буквально за день до этого администрация города Рязани опубликовала список дошкольных учреждений, где есть вакансии для юных горожан.

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