Водолазы прекратили поиски рыбаков, уехавших на снегоходе в Рязанскую область. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Водолазы прекратили поиски двух рыбаков, выехавших на снегоходе из Владимирской в Рязанскую область. Поиски провалившихся под лед мужчин продолжались десять дней.

55-летнего и 50-летнего рыбаков начали разыскивать с 17 января. По словам их родственников, друзья уехали на снегоходе в Рязанскую область и бесследно исчезли (читать подробнее).

Спустя несколько дней водолазы смогли обнаружить на дне Оки в районе поселка Шоркин Бор (полтора километра до границы с Рязанской областью - Ред.) снегоход, но мужчин так и не нашли.

— Водолазы совершили 20 погружений и обследовали 10 600 кв. метров дна. Поиски результатов не дали, — сообщили progorod33 в пресс-службе УМЧС России по Владимирской области.

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