Рязанцы сигнализируют о потопах по всему городу

Фото: vk.com/rznnews62 (Максим КУЗНЕЦОВ)

27 января в Рязани пользователи соцсетей из разных районов города сообщают о затопленных улицах. Водоотведение не справляется с обильными осадками и растаявшим снегом, который не вывезли городские службы и подрядчики. Стихийно возникшие в итоге «водоемы» затрудняют передвижение по городу как для автомобилей, так и для пешеходов.

В частности, в крупных пабликах появились фотографии с улиц Новоселов и Татарской. В первом случае запечатлена ушедшая под воду проезжая часть и бороздящий акваторию общественный транспорт в районе остановки «Сбербанк», во втором случае – «озеро» возле Горбатого моста.

«Аквадискотека вместе с грязелечебницей бесплатно для всех пешеходов», - иронично описал увиденное автор одной из записей.

Другие пользователи в комментариях отмечают, что такая картина в среду наблюдается по всей Рязани.

Фото: vk.com/overhear_rzn (Иван ВОСТРИКОВ)

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