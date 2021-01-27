Против озверевшей рязанки, угрожавшей дворнику убийством ледорубом, возбудили дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отношении 56-летней рязанки, угрожавшей убийством ледорубом пожилому дворнику, возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, женщина поскользнулась у супермаркета на улице Дзержинского и стала ругать 81-летнего дворника, который в тот момент убирал снег и лед.

Слово за слово - и женщина, распалившись, вырвала из рук пожилого дворника ледокол, повалила мужчину на землю и была уже готова вонзить в него его же орудие труда (подробности истории с комментариями очевидцев).

Свидетели происшествия вызвали полицию, которая быстро утихомирила озверевшую женщину.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.

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