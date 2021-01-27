Роман Калинин: Милосердие и ответственность перед людьми для студентов-медиков – призвание, часть жизни и профессии

Фото: РОО "Единая Россия".

Лучшие практики поддержки медиков из разных регионов страны озвучили волонтеры «Единой России» на втором социальном онлайн-форуме партии 26 января. Они рассказали, какую работу ведут для того, чтобы облегчить труд врачей, студенты-медики.

В сall-центр Рязанского медуниверситета ежедневно поступает более 50 звонков от жителей областного центра. На звонки отвечают 4 оператора, которые реагируют на поступающие заявки и отправляют по адресам. Добровольцы ежедневно покупают продукты или медикаменты, приносят посылки с почты или из служб доставки, забирают рецепты и получают по ним лекарства.

«Ребята готовы работать длительно, агитировать их не надо, они понимают всю необходимость и важность этой деятельности», – отметил ректор РязГМУ, региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Роман Калинин.

Желающих влиться в ряды волонтеров-медиков немало, сейчас их уже более 400 человек.

«Я очень рада, что могу быть полезной людям, которые не могут сами сходить в магазин или аптеку. В ответ я получаю столько искренней благодарности! Когда отдаешь, всегда получаешь чуть больше, и это невероятная радость. Я с нетерпением жду новый день, который подарит мне знакомства, встречи и новые яркие эмоции», – поделилась студентка факультета клинической психологии РязГМУ Дарья Ролдугина.

Сергей Гаманов учится на 5 курсе лечебного факультета медуниверситета. Он задействован в помощи медперсоналу сразу нескольких call-центров: БСМП, больницы Семашко, поликлиники на базе городских клинических больниц №10 и №11.

«Это такой опыт общения, который не входит в учебную программу. Спектр вопросов очень широкий – от названий лекарств и записи к врачу до юридических моментов, со многими необходимо поговорить и успокоить, найти такие слова, чтобы человек просто взял себя в руки и начал лечение. Приходится заполнять множество документов и работать с электронными базами данных, консультировать в соответствии с клиническими рекомендациями. Моя цель – насколько возможно облегчить работу врачей, взять на себя часть административных обязанностей, чтобы не отвлекать их от основного дела», – рассказал Сергей и добавил, что хочет быть примером для тех ребят, которые сейчас учатся на младших курсах.

Ректор вуза Роман Калинин уверен, что волонтерство – это не только помощь, это также работа в команде. «Здесь знакомятся, общаются, делят все обязанности поровну, заменяя и поддерживая друг друга. Так было и будет, потому что милосердие и ответственность перед людьми для студентов-медиков – призвание, часть жизни и часть профессии», – подчеркнул региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее».

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