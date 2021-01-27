Полиция ищет очевидцев гибели 80-летней рязанки на остановке под колесами автобуса. Фото: телекомпания "Город".

Следователи рязанского УМВД ищут очевидцев смертельного ДТП, в результате которого погибла 80-летняя пенсионерка.

Напомним, утром 20 января на остановке «улица Тимакова» автобус сбил пожилую женщину. В результате ДТП пенсионерка погибла.

Одной из версий, по словам очевидцев, женщина поскользнулась из-за неубранных сугробов, и попала под колеса. Позже появилось видео со страшными кадрами смертельного дорожного происшествия.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, звонить по телефону: (4912) 29-96-32.

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