В Рязанской области продолжается снижение числа зараженных коронавирусом. Последние новости по коронавирусу в Рязани на 27 января.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Рязанской области к утру 27 января выявили еще 109 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб правительства. Это самый низкий показатель по заболевшим с 17 ноября 2020 года.
Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 21 477 человек.
Выздоровел за сутки 101 человек, всего – 19 564. Но самая печальная статистика о смертельных случаях. За минувшие сутки скончались два человека, а всего с начала пандемии непосредственно от коронавируса в Рязани умерли уже 223 человека.
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