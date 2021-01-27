Рязанцев приглашают на премьеру комедии «Стендап под прикрытием»

29 января в кинотеатре «Формула кино» (ТРЦ «Виктория Плаза») состоится премьера комедии «Стендап под прикрытием». Сеанс начнется в 20:00.

В чем заключается сюжет фильма:

«Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стенд-ап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собои , шутить на сцене и даже любить по-настоящему».

Билеты можно приобрести по ссылке - на сайте kinoteatr.ru.

Афиша мероприятия.

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